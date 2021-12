Dit ideale nagerecht zorgt voor een feestje aan het eind van je kerstdiner

De week voor kerst en de spanning loopt op: wat moet je maken? Omroep Brabant helpt je deze week uit de brand. Iedere dag krijg je een heerlijk recept van een Brabantse kok. Vandaag maakt Heel Holland Bakt-finalist Francis Kuijk uit Kaatsheuvel het diner compleet met het dessert. Ze maakt pavlova.

Ingrediënten

6 eiwitten, op kamertemperatuur

315 gram fijne kristalsuiker

3 tl maïzena

2 tl witte azijn

1 tl vanillearoma of merg van een vanillestokje

400 ml slagroom

40 gram poedersuiker (of naar smaak), gezeefd

¾ gelatine blaadje, geweekt in koud water

vers fruit

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 150 graden. Teken een cirkel (als sjabloon) met een diameter van 22 centimeter op de achterkant van een vel bakpapier en leg het alvast met de getekende kant op een bakplaat.

2. Klop de eiwitten tot zachte pieken met een mixer.

3. Zet de mixer op medium snelheid. Voeg lepel voor lepel de suiker toe en mix goed bij elke toevoeging. Roer de maizena door de laatste lepel suiker en voeg dit toe samen met de azijn. Laat het mengsel rustig stijf draaien tot alle suiker is opgelost. (Dit kun je testen door een beetje meringue tussen je vingers te wrijven, je hoort geen korrels te voelen.) Mix tot slot het vanillearoma mee.

4. Lepel de meringue op de bakplaat binnen de cirkel op het sjabloon. (Een spuitzak gebruiken hiervoor kan ook.)

5. Bak de pavlova 10 minuten op 150 graden, daarna 60 minuten op 110 graden en als laatst nog 5 minuten op 75 graden. Draai de oven uit en laat de pavlova drogen in de oven met de deur dicht voor 30 minuten en daarna nog 60 minuten met de deur op een kier.

6. Klop de slagroom bijna stijf met de poedersuiker. Verwarm de gelatine met het water in de magnetron of in een pannetje op het fornuis. Als het lauwwarm is, mix je het met de slagroom mee. Klop verder tot stijve pieken. Bewaar in de koeling tot de pavlova wordt gevuld.

7. Bereid het verse fruit en dep het zo nodig droog.

8. Verwijder voorzichtig het bakpapier van de pavlova en zet het op een taartschaal. Vul de pavlova met de slagroom en daarop het verse fruit.

