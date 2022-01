Gelukkig nieuwjaar! Dit gebeurde er tijdens de nieuwjaarsnacht in Brabant

De allerbeste wensen! Brabant beleefde een relatief rustige nieuwjaarsnacht, maar op een aantal plekken ging het toch mis. Zo brak er in Oss brak brand uit in een gasverdeelstation. Vijftien huizen moesten worden ontruimd. Ook in Veen was het weer raak op het beruchte kruispunt in het centrum.

De brand in het gasverdeelstation in Oss brak rond halfeen uit. De politie gaat ervan uit dat de brand aangestoken is. Mogelijk was vuurwerk de oorzaak. Het vuur zorgde voor een grote toeloop van toeschouwers. Rond 04.30 was het vuur geblust en konden de ontruimde bewoners terug naar hun woning.

Autobranden Veen

In Veen was het al dagen onrustig. Ook in de nieuwjaarsnacht werden er auto's in brand gestoken. Het vuur kwam soms wel zes of zeven meter hoog. De sfeer rondom het vuur was verder gemoedelijk.

Breda

Ook autobranden in de Bredase wijk Hoge Vught. Drie auto's brandden uit. Volgens buurtbewoners werd er een vuurwerkbom onder een van de auto's gegooid. Eerder werd er ook vuurwerk gegooid naar ME-busjes.

Schoten

En bij een aanhouding op het Wilhelminaplein in Eindhoven lostte de politie waarschuwingsschoten. Rond half twee vannacht kwam de melding binnen dat er een man met een mes rondliep. Tijdens de aanhouding gedroeg de man zich zo agressief dat de politie gedwongen werd waarschuwingsschoten te lossen.

Hazes is weer terug

Ook wat positief nieuws uit de avond en nacht. André Hazes is weer terecht. Het levensgrote Lego-beeld van de volkszanger was woensdag gestolen van de Dam in Amsterdam. Dat bleek een oudejaarsstunt van de Friese vereniging De Geitefok. Ze brengen het beeld weer netjes terug. De maker van het beeld Remond van Zoggel uit Erp was opgelucht.

En een aantal inwoners van Grave had in het geheim een nieuwjaarsstunt voorbereid. Vanaf 1 januari is de gemeente Grave officieel onderdeel van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Inwoners van Grave hebben vannacht hun stad uitgeroepen tot hoofdstad van het land van Cuijk.