112-nieuws: botsing tussen auto en scooter • kerststalfiguren gedumpt

20.30

De politie in Oosterhout heeft zondagavond na een paar uur zoeken een 42-jarige vrouw teruggevonden die verdwenen was uit de zorginstelling waar ze verblijft. De vrouw, die in de Rutselboslaan voor het laatst was gezien, moest in verband met haar gezondheid snel worden gevonden. Ze is uiteindelijk in goede gezondheid aangetroffen. Waar precies is niet bekendgemaakt.