112-nieuws: man met geladen vuurwapen opgepakt • chemische stoffen in MMC

12.52

De brandweer is bij het Máxima Medisch Centrum bezig met gevaarlijke stoffen die zijn vrijgekomen. Het gaat om een chemische reactie van een drietal stoffen, die zijn met elkaar in aanraking gekomen 'in een kast die daarvoor geschikt is', aldus de brandweer.

Een paar mensen, vermoedelijk medewerkers van het ziekenhuis, hebben wat damp binnengekregen. Ze worden in de ambulance gecontroleerd.

Een deel van het pand is afgezet. De brandweer laat rond half twee weten dat de stoffen worden afgedekt en dat de damp die vrijkomt, wordt weggezogen. "Na stabilisatie dragen we het over aan het ziekenhuis en zal een gespecialiseerd bedrijf voor het opruimen zorgen."