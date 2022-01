112-nieuws: pop in brand gestoken • overval in Rijsbergen

02.21

Op de Strabrechtseheideweg in de buurt van Geldrop en Heeze is woensdagnacht rond een uur een pop in brand gestoken. Eerder op de dag moest de brandweer in Geldrop ook al uitrukken voor een andere pop. Die lag in het water. De rook die bij de brand op de Strabrechtseheideweg vrijkwam, trok over de snelweg. De brandweer heeft het vuur geblust en de pop in een vuilniszak meegenomen, zodat mensen er niet van zouden schrikken.