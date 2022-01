Coronanieuws: 215 patiënten in de Brabantse ziekenhuizen

10.59

De producenten van de coronavaccins moeten snel meer doen om de wereldwijde beschikbaarheid en toediening ervan te vergroten, want vooral in minder ontwikkelde landen is de vaccinatiegraad nog te laag. Met die oproep komen ruim 65 grote institutionele beleggers.

Drijvende kracht achter de oproep is vermogensbeheerder Achmea Investment Management. Maar onder meer ook verzekeraars Aegon en ASR, pensioenbelegger PGGM en partijen uit andere landen zijn bij het initiatief aangesloten. Samen vertegenwoordigen ze naar eigen zeggen een vermogen van zo'n 3000 miljard euro.

"Alleen samen kunnen we deze pandemie onder controle krijgen. In onze optiek hebben farmaceuten de plicht zich hier maximaal voor in te spannen, en we zien helaas dat dat achterblijft", zegt Rogier Krens. Hij is bij Achmea Investment Management directeur investeringen.