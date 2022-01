Coronanieuws: twee op de drie vragen bij twijfeltelefoon over boosterprik

02.47

In het CMC-ziekenhuis op Curaçao is vanwege het oplaaiende coronavirus en een ernstig personeelstekort geen ruimte meer voor reguliere patiënten op de intensive care. Het ziekenhuis annuleert verschillende operaties die de komende dagen staan gepland. Honderd met corona besmette personeelsleden bevinden zich momenteel in isolatie en ook is er een groep in quarantaine omdat die in contact is geweest met besmette personen.