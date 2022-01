Eredivisie start weer: Brabantse titelstrijd en degradatiestress

De Eredivisie gaat weer beginnen. Willem II trapt vrijdagavond de herstart van de competitie af met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Op zaterdag gaat RKC Waalwijk op bezoek bij Go Ahead Eagles en zondag speelt PSV uit bij FC Groningen. Wat staat de clubs de komende weken te wachten?

Willem II stond in het begin van het seizoen even tweede op de ranglijst, maar dat zijn inmiddels ver vervlogen tijden. De ploeg heeft de laatste elf wedstrijden niet weten te winnen; er werden slechts 2 van de mogelijke 33 punten gepakt. En dus moet het strijden tegen degradatie. De druk staat er meteen op bij de ploeg van trainer Fred Grim, die met PEC Zwolle (nummer achttien), RKC Waalwijk (vijftien) en Sparta Rotterdam (zestien) in de eerste vier duels meteen drie concurrenten als tegenstander treft.

Woensdag keek Grim vooruit naar het duel met PEC Zwolle. Hij sprak over de rol die corona speelt in de voorbereiding op die wedstrijd en bij het aantrekken van nieuwe spelers. Niet wetende dat de tegenstander van vrijdag bij de KNVB een verzoek in zou dienen voor uitstel van de wedstrijd, in verband met de coronaproblemen in Zwolle.

De Nederlandse voetbalbond wees het verzoek af, waardoor een zo goed als compleet Willem II - met de donderdag gepresenteerde nieuweling Kilian Ludewig - een belangrijke eerste slag kan slaan tegen een verzwakt PEC Zwolle.

Waalwijkse degradatiestrijd

RKC komt in de eerste drie duels met Willem II (veertiende) en Fortuna Sittard (zeventiende) ook twee concurrenten tegen. De ploeg van trainer Joseph Oosting begint echter met een uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles. Het is de eerste keer dat de Waalwijkse ploeg weer op de Adelaarshorst speelt sinds eind mei 2019, toen RKC via een memorabele 4-5 overwinning in Deventer promoveerde naar de Eredivisie.

De voorbereiding was voor Oosting niet ideaal, er was een moment dat hij nog maar vijftien selectiespelers tot zijn beschikking had. De coronagolf lijkt nu - net als bij Willem II en PSV - voorbij, waardoor hij met een volwaardige selectie toeleeft naar de hervatting van de Eredivisie. En dat doet de oefenmeester met vertrouwen. "Er staat een vriendenteam, een team dat voor elkaar door het vuur wil. Dat vind ik belangrijk. Het is een team dat wil samenwerken en dat kan variëren in de manier van voetballen, dat is fijn."

PSV meteen vol aan de bak

Waar Willem II en RKC beginnen aan een reeks om zichzelf zo snel mogelijk uit de degradatiestrijd te laten verdwijnen, begint PSV zondag aan een reeks die uiteindelijk de titel op moet leveren. De ploeg van trainer Roger Schmidt moet er net als de andere twee Brabantse clubs meteen staan, want het programma is meteen heel zwaar. Na FC Groningen komt nummer twee Ajax op bezoek in Eindhoven, daarna komt nummer vijf AZ op bezoek en een week later spelen de Eindhovenaren een uitwedstrijd tegen nummer vier Vitesse.

Schmidt raakte verdediger André Ramalho kwijt door een blessure, terwijl Davy Pröpper stopte als voetballer. PSV is nog op zoek naar een vervanger voor de Braziliaan. Er kwam in Joey Veerman al wel een nieuwe middenvelder naar het Philips Stadion. En de ploeg ging door coronabesmettingen binnen de ploeg niet op trainingskamp. Een voorbereiding die mede daardoor verre van ideaal is, toch is er als koploper vertrouwen op een mooie tweede seizoenshelft.

