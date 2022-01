Coronanieuws: dagrecord van 5803 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

13.26

De carnavalsverenigingen in Baarle en Ulicoten hebben in overleg met hun burgemeesters besloten om ook dit jaar de optochten af te gelasten. Ook in de gemeente Chaam worden geen optochten gehouden.

Het is in coronatijden geen goed idee om een optocht te organiseren waarbij veel mensen op de been zijn. De carnavalsverenigingen kijken nu of ze alternatieven kunnen bedenken die in lijn zijn met de geldende coronaregels.