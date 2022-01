Restauranteigenaar Desiree is boos en opent zaterdag toch de deuren

Desiree maakt haar restaurant in Den Bosch klaar voor haar gasten.

Restaurants, cafés, bioscopen en theaters moeten de komende tien dagen hun deuren nog dichthouden. Toch is Desiree Theuns, eigenaar van restaurant de Zevende Hemel in Den Bosch, vrijdag druk bezig geweest om haar restaurant weer gereed te maken voor haar gasten. Ze opent zaterdag namelijk gewoon de deuren om te protesteren tegen de coronamaatregelen. "Ik heb er heel veel zin in."

Tais Lourinho da Silva Geschreven door

Een mooi gedekte tafel, genoeg afstand tussen alle gasten en een speciaal actiemenu om een statement te maken. Desiree is teleurgesteld en boos. "We zijn in totaal al tien maanden dicht geweest. We hebben altijd respect gehad voor de maatregelen. Wat nodig is, is nodig. Maar nu mogen heel veel branches open behalve de horeca. Dan valt bij mij het begrip weg."

"We kunnen verantwoord open."

"Officieel mogen we niet open, maar we hebben met de hele stad Den Bosch een protestactie om te laten zien dat wij wel verantwoord open kunnen", zegt Desiree. "Het kan namelijk niet zo zijn dat je wel een paar uur bij de kapper kan zitten met tien vrouwen naast je, maar niet in een restaurant." Desiree wil een statement afgeven. "Samen gingen we de lockdown in, dan gaan we er ook samen weer uit."

"Ik heb er heel veel zin in."

Met pijn in haar hart beseft ze ook dat haar restaurant slechts één dag opengaat. Op zondag sluit ze de deuren weer voor een onbekende tijd. "Eén dag mogen wij open en daar heb ik héél veel zin in. Vooral omdat ik mijn gasten eindelijk weer kan zien." En daarmee is ze niet de enige. Verschillende horecazaken in Brabant openen uit protest de deuren dit weekend.

"Een feestje is niet de bedoeling."