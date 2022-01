Coronawandelroutes én de Tilburgse horeca helpen, Dieuwertje regelt het

Een coronawandelroute langs hippe koffie-, en eettentjes in de stad. Hiermee willen Dieuwertje Vorstenbosch en Jelle van den Hurk Tilburgse ondernemers helpen. Ze hoopten honderd enveloppen met consumptiebonnen en plattegronden te verkopen, maar het zijn er inmiddels vele honderden.

De enveloppen kunnen mensen voor vijftien euro kopen bij de deelnemende horecazaken of via de website van Lokale Zaken. Daar kan je ook de route van de wandeling downloaden.

De route is ruim zeven kilometer lang en loopt via het station, door het centrum, naar de Piushaven en terug naar de Spoorzone. "Door corona is iedereen meer gaan wandelen, met deze route leer je de stad en horeca beter kennen", vertelt Dieuwertje.

Met Lokale Zaken willen Dieuwertje en Jelle de Tilburgse ondernemers ondersteunen. "We hebben al best wat acties gehad, maar nog niet voor de horeca. Toen ik door de stad liep, merkte ik dat er best wat zaakjes open waren voor afhalen en die wilden we helpen." Mensen kunnen