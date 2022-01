Willy en René over rentree Rai Vloet: 'Ik was in de anonimiteit gebleven'

De rentree van Rai Vloet op het voetbalveld hield afgelopen weekend de gemoederen in de Nederlandse voetbalwereld aardig bezig. De Schijndelse middenvelder, die in november betrokken was bij een dodelijk ongeluk terwijl hij gedronken had, kwam met Heracles Almelo een klein halfuur in actie tegen NEC. De ex-internationals René en Willy van de Kerkhof verbazen zich hierover.

"Ik denk dat het voor Vloet het beste is om niet meer in Nederland te voetballen", reageerde René maandagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. "Hij moet proberen in het buitenland aan de bak te komen. Hier in Nederland zal het een beetje over voor hem zijn", denkt hij, in navolging van voetbalanalist Pierre van Hooijdonk.

Bij het ongeluk kwam een jongetje van 4 om het leven. Vorige week werd bekend dat Vloet achter het stuur zat, terwijl hij onder invloed was. Ook Willy van de Kerkhof is van mening dat Vloet zijn heil elders moet zoeken. "Je blijft hier namelijk mee geconfronteerd worden", legde hij uit.

Hij vervolgt: "Er zal nog wel een rechtszaak aankomen, misschien zal Vloet veroordeeld worden. Als ik hem was, was ik in de anonimiteit gebleven. Ook uit respect naar de ouders van het overleden kindje toe, was ik niet gaan voetballen. Ik had gewacht op de uitspraak in de rechtszaak."