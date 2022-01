Carnaval in maart of in de zomer? 'Laat 1000 bloemen bloeien'

Op steeds meer plekken worden carnavalsactiviteiten geschrapt. Verschillende organisaties hinten inmiddels op een andere datum in maart, of zelfs pas in juni. Anderen willen daar weer niks van weten. De Brabantse Carnaval Federatie neemt nadrukkelijk niet de leiding in deze kwestie: "We laten iedereen vrij, dat is het leuke van carnaval."

Oosterhout heeft alle carnavalsactiviteiten afgelast en hoopt het feest met Pinksteren in te halen, zo werd zondag bekend. Iets eerder liet de Carnavalsstichting Tilburg weten voor 27 maart te gaan. Ligt er een versnipperd carnavalsfeest in het verschiet?

Burgemeester vs. vereniging

Het was burgemeester Paul Depla van Breda die het begin december als eerste voorstelde: laten we carnaval verplaatsen van februari naar de zomer, naar een moment dus waarop de coronamaatregelen waarschijnlijk een stuk minder streng zijn.

Zijn oproep riep veel reacties op. Maandag liet de carnavalsvereniging van Breda, Stichting Kielegat. aan Omroep Brabant weten niks voor die zomerse optie te voelen: "Carnaval is geen festival dat je zomaar ergens in het jaar organiseert. Het is cultureel erfgoed en de (katholieke) traditie is daar onderdeel van", aldus de organisatie.

Federatie kiest geen partij

Rob van de Laar van de Brabantse Carnaval Federatie laat desgevraagd weten dat hij niet degene is die de knoop door zal hakken. Dat hoeft volgens hem ook niet: "We laten iedereen vrij, dat is het leuke van carnaval." Volgens Van de Laar staat het alle verenigingen vrij zelf een datum te kiezen. "Laat 1000 bloemen bloeien."

De Brabantse Carnaval Federatie is deze dagen in druk overleg met de veiligheidsregio's en de verschillende organisaties over carnaval 2022. Zelf heeft Van de Laar weinig hoop op een carnaval zoals vroeger: "Ik geloof niet in een groot, openbaar carnaval." Al houdt hij tóch nog een kleine slag om de arm: "Alles is mogelijk, het is een grillige toestand."