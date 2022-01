Wilde plannen Safariresort Beekse Bergen gaan door: 120 nieuwe kamers

Beekse Bergen gaat het Safari Resort flink uitbreiden het komend jaar. Verspreid over vijftien appartementencomplexen komen er in totaal 120 nieuwe kamers. Ze worden om een nieuwe savanne neergezet. Voor de uitbreiding heeft Beekse Bergen een lening van twintig miljoen euro aangevraagd bij de provincie Noord-Brabant. In het voorjaar van 2023 moet het nieuwe deel af zijn.

De Beekse Bergen heeft sinds 2018 al 239 lodges, safaritenten en boomhutten rond een savanne staan. Dat was de zogeheten fase één van de uitbreiding. "Met fase twee richten we ons op kortere verblijven. Zie het meer als een hotelsfeer op de savanne", vertelt Linda Engels van Libéma, de eigenaar van de Beekse Bergen.

Er is door Beekse Bergen onderzoek gedaan naar de wensen van gasten voor de nieuwe verblijven. "Naast het korte verblijf, willen mensen ook ontbijt kunnen krijgen. Dat regelen we nu met een nieuw centrumgebouw", legt Engels uit. Daarin komen ook horeca en de receptie voor het nieuwe resort.

Het concept blijft hetzelfde. Terwijl je op je terras of balkon zit, kan er zomaar een giraf of struisvogel voorbij wandelen. Ook moeten er op de nieuwe savanne witte neushoorns, antilopen en watuti's hun thuis vinden. Alles wordt gebouwd op grond die al eigendom is van de Beekse Bergen.

Hoewel de uitbreidingsplannen al jaren klaar lagen, heeft corona er weinig aan veranderd. Engels: "Nee, de uitbreiding komt echt op het juiste moment. Het was vorig jaar heel druk in de Beekse Bergen vanwege de toegenomen vraag naar vakanties in eigen land."

De Beekse Bergen en provincie verwachten dat het nieuwe deel zo'n 214 nieuwe banen oplevert op het park en bij leveranciers. De uitbreidingsplannen van de Beekse Bergen kosten in totaal 31 miljoen euro. Elf miljoen euro betaalt eigenaar Libéma uit eigen zak, de overige twintig worden geleend bij de provincie.

In 2017 kregen de Efteling en de Beekse Bergen al een miljoenenlening om het aantal verblijven op hun parken uit breiden. "We willen onder dezelfde voorwaarden als toen geld lenen. We hebben er vertrouwen in dat dit mag en willen dit ook graag samen met de provincie doen", vertelt de woordvoerster.

Het provinciebestuur is al akkoord, alleen Provinciale Staten moet er nog over stemmen. Als het goed is en de bouwvergunning is rond, gaat dit voorjaar de eerste paal de grond in. Volgens de Beekse Bergen worden in het voorjaar van 2023 de eerste gasten op het nieuwe stuk resort ontvangen.

