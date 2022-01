Tonneke stopt definitief met haar rijdende winkel: 'Ik kies nu voor mezelf'

Tonneke bij haar rijdende winkel (foto: Noël van Hooft). Archieffoto Archieffoto Volgende Vorige 1/3 Tonneke bij haar rijdende winkel (foto: Noël van Hooft).

Tonny Steenis uit Tilburg stopt voorgoed met Tonneke's Rijdende Winkel. De Tilburgse kiest voor haar eigen gezondheid. Daarom bezorgt ze niet langer goedkope boodschappen bij minima in haar SRV-wagen.

De Tilburgse is duidelijk over haar rijdende winkel: "Ik ben er helemaal klaar mee. Er is te veel gebeurd", vertelt ze zuchtend. Het voortbestaan van Tonneke's Rijdende Winkel hing al vaker aan een zijden draadje. De vorige wagen ging regelmatig kapot en Tonny stopte zelf ook al eens na onenigheid over haar salaris, maar telkens werd een oplossing gevonden en ging ze toch weer door. Tonny kreeg flink wat media-aandacht dankzij het RTL4-programma Chantal komt werken. Er werd een documentaire gemaakt die veel lof kreeg op het IDFA-festival en daardoor zat Tonny Steenis ook bij Jeroen Pauw aan tafel. Er werd zelfs een benefietconcert georganiseerd voor een nieuwe SRV-wagen.

Volgens Tonny liep de winkel de laatste tijd ook niet meer. "Het doet pijn, maar het is niet anders", vertelt ze. Na een korte time-out in september besefte ze dat het niet meer ging omdat ze de energie niet meer kon opbrengen. "Ik heb vanaf dat moment ook niet meer in de bus gereden." Wel reed ze nog even met haar eigen auto rond om voorraden op te maken. In november heeft ze afscheid genomen van haar klanten. Daarna vertelde ze de stichting die haar ondersteunde, dat het afgelopen was.

De rijdende winkel waarin producten voor spotprijzen verkocht werden, was bedoeld voor huishoudens die op het bestaansminimum zitten. Tonny begon er zo'n vijf jaar geleden mee. Met haar oranje-witte SRV-wagen reed ze door de Tilburgse volkswijken. "Ik kies nu voor mijn eigen welzijn en heb hulp gezocht. Dat ik gestopt ben met de wagen geeft een beetje rust in mijn hoofd", vertelt Tonny. Gijs Bax van de stichting die Tonneke ondersteunt, heeft daar alle begrip voor. "We wilden ervoor zorgen dat Tonny met enige rust haar werk kon doen, maar dat is helaas niet gelukt. Ze heeft veel meegemaakt en ze heeft een kwakkelende gezondheid, maar zette zich toch voor 120 procent in voor haar wagen. Dat is niet vol te houden", vertelt hij. Hij vindt het uiteraard jammer dat Tonny stopt, maar is blij dat ze voor zichzelf kiest. De rijdende winkel staat nu stil, maar als het aan Gijs Bax ligt blijft dat niet lang zo. "We hebben een paar geïnteresseerden, maar willen eigenlijk wel dat de bus een maatschappelijk doel krijgt in Tilburg. Als symbolisch eerbetoon aan Tonny."

Tonny zelf concentreert zich nu op haar eigen herstel en haar familie. "Wellicht dat ik ooit weer mensen ga helpen, want dat blijft er wel in zitten." Deze video werd gemaakt toen Tonny weer ging rijden met haar winkel: