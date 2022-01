John van den Heuvel wil nog een paar jaar door, ondanks dreiging op de A2

De dreigende situatie op de A2 heeft voor John van den Heuvel geen verandering gebracht in zijn beslissing om door te gaan met zijn werk. De Eindhovense misdaadverslaggever (59) wil 'nog een paar jaar' verder, vertelt hij aan Veronica Superguide.

"Ik word dit jaar zestig en ik hoop dat ik straks ook nog een aantal jaren heb met wat minder stress. Maar dat moment is nu absoluut nog niet aangebroken", aldus Van den Heuvel tegen Veronica Superguide. Dat hij de zestig bijna aantikt, doet hem niets. "Het is maar een getal", zegt hij.

"Het gaat erom hoe je je voelt en ik voel me fit. Ik sport veel, heb mooi werk en een lieve familie om me heen", schetst Van den Heuvel. "Tegelijkertijd slaat de schrik me wel om het hart als ik besef hoe snel de laatste tien jaar zijn gegaan. Als ik straks even met mijn ogen knipper, ben ik zeventig. Dat vind ik toch een minder prettig vooruitzicht."

Rust

Begin deze maand werd op de A2 een man gearresteerd tussen Maarssen en Breukelen na een dreigende situatie rond Van den Heuvel. De verdachte werd later vrijgelaten vanwege onvoldoende bewijs.

Volgens Van den Heuvel is de rust inmiddels weergekeerd. "Dus ik ga weer verder met mijn werk. Het went nooit, maar ik word al ruim vier jaar beveiligd. Ik heb in die tijd al best wat meegemaakt en ik wil er toch vooral niet te lang in blijven hangen. Ook deze keer niet."

