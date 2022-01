112-nieuws: auto's uitgebrand in Helmond • zwaar ongeluk met aanhanger

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

7.20 Lange file op A2 na kettingbotsing met vier auto's Een ongeluk met vier auto's op de A2 net voorbij knooppunt De Hogt zorgt voor flinke vertraging. Het ongeluk gebeurde op de weg van Maastricht richting Eindhoven. De weg werd rond 7.20 uur weer vrijgegeven, maar het verkeer moet nog altijd rekening houden met 50 minuten langere reistijd. Drie auto's worden geborgen. Wachten op privacy instellingen...

6.50 Auto's door brand verwoest in Helmond Op de Philips van Almondestraat in Helmond zijn twee auto's door brand verloren gegaan. De voertuigen stonden naast elkaar geparkeerd. Buurtbewoners hoorden volgens een ooggetuige een harde knal. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Niemand raakte gewond. Wachten op privacy instellingen...