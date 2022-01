112-nieuws: stier vast bij boer Mierlo • 'Hardleerse' drugsdealer opgepakt

foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Redactie & ANP Geschreven door

11.41 'Hardleerse' drugsdealer aangehouden in Oosterhout De politie heeft een drugsdealer opgepakt aan de Buurstede in Oosterhout. De 40-jarige man had 64 gram hennep, drie telefoons en 300 euro aan contant geld bij zich. Hij is al vaker daarvoor aangehouden en heeft voor het dealen ook enkele boetes van de gemeente gehad.

10.33 Stiertje vast bij boer Mierlo Een stiertje zit woensdagochtend vast bij een boer aan de Aardbortsweg in Mierlo. Het beest zit vast tussen twee spijlen. De brandweer probeert het dier te bevrijden. Hoe het dier vast kwam te zitten, is niet bekend. foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties

08.52 Duizenden boetes voor telefoon in het verkeer De politie waarschuwt woensdag opnieuw voor smartphonegebruik in het verkeer. Tijdens veertien handhavingsdagen in Zeeland en Noord-Brabant werden 2707 bekeuringen uitgedeeld voor het niet handsfree bellen en/of het vasthouden van de mobiele telefoon.

7.20 Lange file op A2 na kettingbotsing met vier auto's Een ongeluk met vier auto's op de A2 net voorbij knooppunt De Hogt zorgt voor flinke vertraging. Het ongeluk gebeurde op de weg van Maastricht richting Eindhoven. De weg werd rond 7.20 uur weer vrijgegeven, maar het verkeer moet nog altijd rekening houden met 50 minuten langere reistijd. Drie auto's worden geborgen.

6.50 Auto's door brand verwoest in Helmond Op de Philips van Almondestraat in Helmond zijn twee auto's door brand verloren gegaan. De voertuigen stonden naast elkaar geparkeerd. Buurtbewoners hoorden volgens een ooggetuige een harde knal. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Niemand raakte gewond.