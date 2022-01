112-nieuws: vrachtwagen lekt diesel na botsing • pokertoernooi beëindigd

17.45

Op industrieterrein Danenhoef in Oss is vanmiddag een ongeval gebeurd. Een vrachtwagen kwam rond 16.20 uur op de kruising van de Etruskenweg en de Angelenweg in botsing met een aanhanger. De bestuurder van het busje waarachter de aanhanger hing, zou achteruit de kruising zijn opgereden. Bij de aanrijding raakte niemand gewond, maar de brandstoftank van de vrachtwagen was door de aanrijding lekgeraakt waarna de diesel op het wegdek stroomde. De brandweer uit Berghem werd opgeroepen om hulp te verlenen en wist met zand de weggelopen diesel in te dammen. Onder het lek werden emmers geplaatst waarna de diesel in een leeg vat werd overgegoten.