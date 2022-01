Dit zijn de 5 leukste Brabantse TikTokkers op de razend populaire app

De vijf leukste Brabantse TikTokkers (foto: TikTok).

Schaamteloos playbacken, de grappigste imitaties of de meest uiteenlopende dansjes: op de app TikTok is het allemaal te vinden. En dat scoort goed, want de filmpjesapp telt ondertussen maar liefst drie miljoen gebruikers in Nederland. Dat stelt onderzoeksbureau Newcom. Brabanders scoren al langer erg goed op het sociale platform, maar deze vijf Tiktokkers uit onze provincie ken je misschien nog niet.

Evie Hendriks Geschreven door

Verschillende Brabantse TikTokkers gingen al eerder viraal op de app. Zo lachen veel gebruikers om de droge humor en scheten van verpleegster Maaike van Houten uit Eindhoven. Ook Stijn Roovers uit Breda trekt veel bekijks met zijn New Kids-imitaties. Toch is er meer Brabantse gezelligheid te vinden. 1. Pim Steenbergen (23)

Op zijn account 'Meukmens' met meer dan 50.000 volgers scoort Pim uit Breda goed. TikTok is zijn uitlaatklep. In zijn filmpjes beschrijft hij dan ook momenten die uit het leven gegrepen zijn. Zo ging een van zijn populairste video's over zijn schaamte in de friettent.

Ook andere filmpjes van Pim zijn een hit.

Wachten op privacy instellingen...

2. Terrie Eisinger (35+)

Terrie uit Den Bosch maakt in haar TikTokfilmpjes korte metten met haters van het Brabantse accent. Dat accent stopt Terrie in haar video's namelijk niet onder stoelen of banken en dat bevalt haar 60.000 volgers wel. Daarnaast geeft Terrie ook bijles in het Brabants.

Terrie geeft bijlessen in het Brabants (foto: TikTok).

3. Ester van Vugt (31)

Vrouwelijke TikTokkers zijn ook niet vies van een New Kids-imitatie. De rasechte Eindhovense Ester steekt het alleen in een nieuw jasje. Op haar TikTokaccount doet ze zich voor als Priscilla van New Chicks. Haar ruim 72.000 volgers moeten enorm lachen om haar Brabantse accent. Toch is er naast de grappige filmpjes ook ruimte voor serieuzere onderwerpen. Zo vertelt ze openlijk over de GHB-verslaving waar ze inmiddels van hersteld is.

De New Kids-imitaties van haar alter ego Priscilla maken veel mensen aan het lachen.

Wachten op privacy instellingen...

4. Ronan van der Loo (20)

Bijna 400.000 volgers hangen aan de lippen van Ronan uit Tilburg. Met zijn Brabantse tongval heeft hij de lachers op zijn hand. Zo liet hij op hilarische wijze zien dat Brabantse moeders lekker direct zijn in de communicatie.

De volgers van Ronan kunnen enorm lachen op zijn Brabantse accent (foto: TikTok).

5. Omroep Brabant

Omroep Brabant zit zelf ook op TikTok. Op het account zijn de leukste nieuwtjes van onze provincie te zien, maar TikTokker Jip steekt ook de draak met Brabanders door verschillende typetjes na te doen. Dat leverde tot nu toe 36.000 volgers op.