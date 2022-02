Vrouw van undercoveragent die zelfmoord pleegde twijfelt aan onderzoek

De officier van justitie die het onderzoek naar de dood van een undercoveragent leidde, zou een dubbele pet op hebben gehad. Hij was eerder ook de officier bij de zaak waar die agent undercover bij was ingezet. De agent pleegde in april 2021 zelfmoord in een huis in Zevenbergschen Hoek.

De vrouw van de undercoveragent en zijn gezin hebben weinig vertrouwen in het onderzoek dat is gedaan naar de dood van haar man. Zijn vrouw zegt in gesprek met de Telegraaf: "De officier van de Rijksrecherche die onafhankelijk onderzoek moest doen, was ook officier in een van de strafzaken waarin mijn man figureerde. Dat kan gewoon niet."

Ook twijfelt ze aan de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek naar de dood van haar man is gedaan. "We hebben het idee dat het onderzoek in het huis na zijn dood slecht is uitgevoerd. Het moest allemaal snel vanwege de heimelijkheid van de operatie."

Het OM geeft toe dat de officier die onderzoek leidde, eerder bij de undercoverzaak betrokken was maar dat zou hij al sinds december 2020 niet meer zijn.

Geestelijk en lichamelijk uitgehold

In het interview met het dagblad gaan zijn vrouw en kinderen ook in op de omstandigheden van zijn dood. De politieman werd geestelijk en lichamelijk uitgehold door het zware undercoverproject, vertelt zijn vrouw. Voor de operatie ging hij in het huis naast de hoofdverdachte, Joop M. in Zevenbergschen Hoek wonen.

Ruud had ruim tien jaar ervaring als undercoveragent. Hij wilde eigenlijk met het werk stoppen, maar ging na aandringen van bovenaf nog akkoord met één laatste missie, vertelt zijn vrouw in de krant. Zijn opdracht: contact leggen met zijn nieuwe buurman M. en zijn vrouw, die betrokken zouden zijn bij cokesmokkel. Ruud moest een band opbouwen zodat hij belangrijke informatie zou krijgen.

De undercoveragent versmolt door zware werkdruk met zijn alter ego, zegt het gezin. Hij wist het verschil niet goed meer tussen zijn echte leven als 'Ruud' en zijn undercoverleven als ’Peter Paul Bakker’.

Uitknop

Zijn vrouw zegt in de krant: "Ons is duidelijk dat de aan- en uitknop van mijn man niet meer werkte. Hij zat de laatste maanden permanent in zijn rol en was permanent aan het werk." De kinderen vullen aan: "Pap was steeds vaker psychisch afwezig."

Hij kreeg een relatie met de vrouw van de verdachte, werd al eerder duidelijk. Maar zijn leidinggevenden grepen niet in. Bij de undercoverzaak zijn verschillende fouten gemaakt, zo bleek uit onderzoek van een speciale commissie dat eerder gepubliceerd werd.

Heb jij vragen over zelfmoord? Stichting 113 Zelfmoordpreventie: bel 113 of 0800-0113 (gratis), of anoniem via de chat op de website 113.nl

