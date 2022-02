112-nieuws: achtervolging na joyriding in Boxmeer • dode bij steekpartij

20.08

Na een dodelijk ongeval op vrijdag 28 januari op de A58 bij Eindhoven, is de politie nu op zoek naar getuigen. Bij het ongeval kwam een 57-jarige vrouw uit Papendrecht om het leven. Een bruine bestelwagen is die middag in botsing gekomen met haar witte personenauto.

De bestelbus kon na de botsing op tijd stoppen op de vluchtstrook, de witte auto reed door en kwam tot stilstand tegen een paal. De vrouw is ter plaatse overleden. Gezien de drukte op deze snelweg op vrijdagmiddag vier uur, is de verwachting dat er mensen zijn die hebben gezien wat er is gebeurd.

