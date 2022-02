112-nieuws: dode bij steekpartij • dronkaard rijdt zich vast in zandberg

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

15.10 Dode en gewonde bij steekpartij in Valkenswaard, één aanhouding In een huis aan de Maastrichterweg in Valkenswaard is dinsdagmiddag een vrouw overleden na een steekpartij. Een tweede vrouw raakte gewond, zo meldt de politie. Een 45-jarige man uit Valkenswaard is aangehouden als verdachte. Wachten op privacy instellingen...

13.45 Man (47) aangehouden voor overval op oudere vrouw in Tilburg Een 47-jarige man uit Tilburg is dinsdagochtend in alle vroegte aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij eind oktober een oudere vrouw heeft overvallen in de Dr. Mollerstraat in zijn woonplaats. De man belde 24 oktober aan het begin van de avond bij de vrouw aan. Toen zij de deur opende, duwde hij haar meteen terug naar binnen. De overvaller eiste geld of waardevolle spullen van de vrouw. Dat gebeurde volgens de politie op een hardhandige manier. Toen de vrouw om hulp begon te roepen, ging de verdachte er met een ketting en een oorbel vandoor. Bureau Brabant besteedde ook aandacht aan de overval. Het politieonderzoek leidde vervolgens naar de 47-jarige Tilburger.

10.35 Granaat gevonden in Vught, EOD brengt explosief tot ontploffing In de omgeving van basisschool de Koningslinde aan de Koninginnelaan in Vught is dinsdagochtend rond halfnegen een granaat gevonden. De granaat lag bij een boom op het terrein dat aan de school grenst. Het gaat om een granaat afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaat meegenomen en op een speciale plek tot ontploffing gebracht. De klaslokalen aan de voorkant van de school zijn tijdelijk ontruimd. LEES OOK: Granaat gevonden bij basisschool Vught, EOD maakt explosief onschadelijk Wachten op privacy instellingen... Foto: Bart Meesters/SQ Vision

09.55 Dronken Rotterdammer rijdt zich vast in berg zand in Lage Zwaluwe Een 48-jarige man uit Rotterdam heeft zich maandagavond vastgereden in een berg zand in Lage Zwaluwe. Volgens de politie had de man bijna zes keer te veel gedronken. De man mocht zijn rijbewijs inleveren. Vervolgens gedroeg de man zich zeer agressief tegen omstanders en politie.

08.15 Auto beschadigd door jongeren die met takken gooien Een auto is zaterdagavond rond halfacht beschadigd geraakt op de Heerbaan in Veldhoven. Volgens een wijkagent gooiden jongeren vanaf een geluidswal met takken naar passerende auto's. De bewuste auto raakte flink beschadigd en andere auto's moesten vol in de remmen. De jongeren waren nergens meer te bekennen.

05.50 Hulpdiensten rukken massaal uit: twee mensen onwel in huis De hulpdiensten zijn maandagnacht rond halfvier massaal uitgerukt nadat twee mensen in een huis aan de Gassedonklaan in Den Bosch onwel waren geworden. Zij zijn volgens een woordvoerder van de brandweer naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor ze onwel zijn geworden, is volgens de woordvoerder niet duidelijk. Ook is niet duidelijk hoe het met de twee gaat. De brandweer heeft metingen verricht, maar niks opmerkelijks gevonden, zo geeft hij aan. Volgens een fotograaf die ter plekke was, kwamen vijf politiewagens, de brandweer en twee ambulances naar het huis. Ook landde een traumahelikopter in de buurt. De politie deed tot vijf uur dinsdagochtend onderzoek. De politie laat weten verder geen onderzoek meer te doen omdat ze niet uitgaat van een misdrijf. Wachten op privacy instellingen... Foto: Iwan van Dun / SQ Vision.

23.00 Man zwaargewond bij steekpartij in Best Bij een steekpartij in een huis aan de professor R. Regoutstraat in Best zijn maandagavond rond elf uur een man en een vrouw gewond geraakt. De man zou er ernstig aan toe zijn. Beide slachtoffers zijn voor behandeling aan hun verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. LEES OOK: Man zwaargewond bij steekpartij in Best, ook vrouw gewond naar ziekenhuis Wachten op privacy instellingen... Foto: Sander van Gils / SQ Vision.