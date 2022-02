112-nieuws: meerdere mensen onwel in huis • politie praat man uit auto

Foto: SQ Vision.

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

05.50 Hulpdiensten rukken massaal uit: meerdere mensen onwel in huis De hulpdiensten zijn maandagnacht rond halfvier massaal uitgerukt nadat meerdere mensen in een huis aan de Gassedonklaan in Den Bosch onwel zouden zijn geworden. Volgens een fotograaf zijn twee mensen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat er aan de hand is geweest. De brandweer zou metingen hebben verricht, maar niks opmerkelijks hebben gevonden. Volgens een fotograaf die ter plekke was, kwamen vijf politiewagens, de brandweer en twee ambulances naar het huis. Ook landde een traumahelikopter in de buurt. De politie deed tot vijf uur dinsdagochtend onderzoek. Wachten op privacy instellingen... Foto: Iwan van Dun / SQ Vision.

23.00 Man zwaargewond bij steekpartij in Best Bij een steekpartij in een huis aan de professor R. regoutstraat in Best zijn maandagvaond rond elf uur een man en een vrouw gewond geraakt. De man zou er ernstig aan toe zijn. Beide slachtoffers zijn voor behandeling aan hun verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. LEES OOK: Man zwaargewond bij steekpartij in Best, ook vrouw gewond naar ziekenhuis Wachten op privacy instellingen... Foto: Sander van Gils / SQ Vision.