112-nieuws: A67 bij Helenaveen weer vrij • treinreizigers uren vast

Een deel van de ravage op de A67 bij Helenaveen (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties).

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

00.25 Snelweg A67 bij Helenaveen weer vrij De snelweg A67 is donderdag aan het begin van de nacht bij Helenaveen weer vrijgegeven voor het verkeer. Een ongeval met twee vrachtwagens, woensdag rond het middaguur, veroorzaakte urenlang veel ellende. De snelweg was in de richting van Venlo lange tijd dicht tussen de afritten Liessel en het Limburgse Helden. De bestuurders van de twee vrachtwagens raakten gewond, ze zijn met spoed naar een ziekenhuis gebracht. LEES OOK: A67 tot 23.00 uur dicht bij Helenaveen na ernstige botsing vrachtwagens Wachten op privacy instellingen...