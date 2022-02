112-nieuws: gewonde bij brand in verzorgingshuis • wapens gevonden Hoeven

19.28

Bij een brand in een verzorgingshuis aan de St. Jorisstraat in Oirschot is een bewoonster gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. "Personeel van het verzorgingshuis heeft haar opgevangen en eerste hulp verleend, daarna is de zorg overgenomen door ambulancepersoneel. De oorzaak is niet bekend, er is lichte rook- en brandschade."

De brand was snel onder controle en geblust. Hoe het vuur kon onstaan, is onduidelijk. Het ging volgens een woordvoerder om een kleine brand, die zich beperkte tot één kamer. In hoeverre het slachtoffer gewond is, kon de woordvoerder niet zeggen.