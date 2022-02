112-nieuws: Schade na brand in huis Tilburg • Scheepvaart Grave gestremd

08.15

Een ongeluk op de A50 bij Veghel zorgde donderdagochtend rond kwart over acht voor behoorlijk wat vertraging. De weg was in de richting Eindhoven korte tijd dicht. Verkeer kon alleen over de vluchtstrook. De vertraging was rond kwart over acht opgelopen tot zo'n drie kwartier. Iets voor negen uur was de weg weer vrij. Verkeer moest op dat moment nog wel rekening houden met zo'n kwartier vertraging.