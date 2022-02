112-nieuws: explosie bij zaak in Roosendaal • taxichauffeur bedreigd

06.57

In een huis aan de straat Dommeloord in Boxtel ontstond zaterdagnacht wateroverlast. Rond kwart over vijf werd de brandweer gealarmeerd. Die was volgens een 112-correspondent een uur bezig. "De brandweer controleerde het platte dak van het huis", laat hij weten. "Of de wateroverlast veroorzaakt is door de grote hoeveelheid regen die 's nachts viel, is niet duidelijk."