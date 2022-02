112-nieuws: dieven slaan toe in vrachtwagentrailers • dode op N279

Ladingdiefstal in Waalwijk (foto: politie Waalwijk/Facebook)

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

08.20 A58 weer vrij

07.47 Uur vertraging op A58 Op verschillende plekken in het land zijn files te vinden, ook in onze provincie. De grootste vertraging is op de A58 richting Breda. Tussen Tilburg-Centrum West en knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd, wat om iets voor acht zo'n uur vertraging veroorzaakt. Verkeer moet over de vluchtstrook rijden.

06.13 Dieven zoeken naar lading van vrachtwagens Het afgelopen weekend hebben dieven geprobeerd lading uit geparkeerde vrachtwagentrailers te stelen. De politie Waalwijk schrijft hier dinsdagavond over op Facebook. Ze is op zoek naar getuigen. De trailers stonden geparkeerd bij een bedrijf aan de Prof. Lorentzweg in Waalwijk. Er is voor duizenden euro's schade.