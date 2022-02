Minder nieuwe coronabesmettingen, maar in de ziekenhuizen wordt het drukker

Een coronatest (foto: Joris van Duin).

Voor het eerst in weken neemt het aantal coronabesmettingen niet meer toe. In de afgelopen week werden er in Brabant ruim 67.000 mensen positief getest. Ook landelijk is er voor het eerst een daling te zien. In de ziekenhuizen neemt het aantal coronapatiënten dat een bed bezet houdt, juist toe.

Het zijn fors minder coronabesmettingen dan een week eerder. Toen waren er meer dan 90.000 nieuwe coronagevallen in Brabant. Maar die cijfers waren vertekend: dat kwam doordat er vorige week een grote achterstand in de registratie van besmettingen in één keer werd ingehaald. Deze week zijn er 67.678 nieuwe coronagevallen. Dat is nog iets meer dan het aantal dat twee weken geleden, voor de inhaalslag, werd genoteerd. Ook landelijk is er een daling te zien. Vorige week werden er door de inhaalslag meer dan 800.000 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Deze week komt het aantal besmettingen door het hele land nog iets boven een half miljoen uit. Ziekenhuizen

Het aantal patiënten dat met een coronabesmetting in de Brabantse ziekenhuizen ligt, blijft ondertussen langzaam maar aanhoudend stijgen. Er liggen dinsdag 227 coronapatiënten, een week geleden waren dat er nog 214. Het aantal patiënten op de ic blijft nog ongeveer gelijk. Dat aantal ligt rond de 25.

Het aantal patiënten in de ziekenhuizen blijft gestaag stijgen (bron: NAZB)