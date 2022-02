Horeca in de startblokken voor carnaval: 'We gaan 16 uur per dag knallen'

De laatste persconferentie over de coronamaatregelen laat menig carnavalshart sneller kloppen. Het regende dinsdagavond versoepelingen voor het feest der feesten. Carnaval wordt grootser dan vorig jaar, maar hoe gaat het er precies uitzien? De vergadertafels draaien overuren voor 'het grijze gebied'.

Normaal sjouwen carnavalsvierders in bijvoorbeeld ’t Kielegat (Breda) van kroeg naar kroeg. Op de Grote Markt is een groot feest met podia. Binnen én buiten is het genieten. Dit jaar geen podia op de markt, maar hoe moet het buiten dan wel? Een blaaskapel die gaat spelen: het kan zomaar het startsein zijn voor een volksfeest met de omvang van een klein festival. Ga je dan als gemeente handhaven?

'Spontane feestjes'

“Je kunt het op je vingers natellen: er komen spontane feestjes. Als iemand met een bluetooth-speaker komt opdraven bijvoorbeeld. Of mensen die drank inslaan en naar de stad komen”, denkt Ad Baelemans van biercafé Catch22. “Ik ga buiten in elk geval niet ingrijpen, al komt er een missverkiezing. Ik speel al twee jaar politieagent”, zegt hij. "Dat is mijn taak niet."

En mogen kroegen nog wel een bar buiten zetten? Gaat de gemeente met extra beveiligers zorgen dat het niet te druk wordt? Of moet je juist iets organiseren om de drukte te reguleren? “Het is nu nog te vroeg om daarop te antwoorden”, zegt een Bredase gemeentewoordvoerder anderhalve week voor carnaval.

Woensdag is er overleg tussen horeca en de gemeente Breda. Verschillende scenario’s liggen klaar. Wanneer er duidelijkheid komt? "Dat kunnen we nu niet aangeven. Dat zal de komende dagen zijn verwacht ik. Maar misschien ook wel volgende week", zegt de woordvoerder. Ook spreken ze met de drie Brabantse veiligheidsregio's om één lijn te trekken. In Den Bosch is woensdagmiddag ook een horeca-overleg.

Wat we wel weten

Wat weten we dan wel na dinsdagavond? Geen grote carnavalsoptochten dit jaar, maar een lokaal feest. Door grote buitenevenementen is ook een streep gezet. Vanaf carnavalsvrijdag 25 februari kan de kroeg wel weer tot diep in de nacht open.

Je kunt zonder coronapas binnen op plekken minder dan 500 bezoekers. Op plekken binnen waar meer mensen bij elkaar komen zonder vaste zitplaats, bijvoorbeeld in de nachthoreca, moet iedereen een negatieve testuitslag laten zien. En de Brabantse burgemeesters deden een oproep aan bovensloters om vooral niet naar het zuiden te komen.

En de kroegen zelf? De meeste lijken met veel kunst-en-vliegwerk aan genoeg personeel te komen. "Iedereen zit te kijken waar je mensen vandaan haalt", ziet Johan de Vos, vicevoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Breda. "Door de wisselende tijden, heeft hij het personeel al vaak moeten bellen. "Dan is het tot tien uur 's avonds, dan weer één uur en nu weer de gehele nacht. Ik heb mijn personeel al vier keer aan de lijn gehad."

Ook bij De Colonie in Breda krijgen ze de planning rond. "Ik dacht al heel vroeg: ik moet personeel hebben. Straks mogen we misschien ineens open. Dat pakt nu dus goed uit", weet Peter van Belle. "Komende week gaan we de boel ombouwen. Dan gaan we gewoon zestien uur per dag knallen."

