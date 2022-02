31 donorkinderen op zoek naar hun vader na bekentenis oud-gynaecoloog Nagel

Het Carolus Ziekenhuis in Den Bosch (Foto: ANP 199/Wim Hollemans).

Bij de databank van Fiom in Den Bosch hebben zich de afgelopen week 31 donorkinderen gemeld omdat ze willen weten wie hun vader is. Dat gebeurde nadat bekend werd dat oud-gynaecoloog en vruchtbaarheidsarts Henk Nagel tijdens zijn werk in het voormalige Carolus Ziekenhuis in Den Bosch zijn eigen zaad heeft gebruikt om zijn patiënten zwanger te maken. Daar is zover nu bekend zeker één kind uit geboren.

Agnes van der Straaten Geschreven door