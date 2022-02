Trotse moeder van Lindsay van Zundert: 'Dit hadden we nooit verwacht'

Moeder Chantal van kunstschaatster Lindsay.

Lindsay van Zundert staat donderdag in de finale van het kunstrijden op de Olympische Spelen. Terwijl de 17-jarige schaatsster schittert in Peking, volgt moeder Chantal haar prestaties op afstand vanuit Etten-Leur. "Ik heb Lindsay vanmorgen gesproken. Ze is er klaar voor, zei ze. Meer dan shinen kan ze niet doen!"

Lobke Kapteijns Geschreven door

Omroep Brabant sprak met moeder Chantal donderdagochtend voor de radio-uitzending van Wakker! Het is een en al trots wat de klok slaat bij de familie van Lindsay: een groot avontuur waar ze niet van durfden te dromen. "Het is superleuk! Dat ze de finale zou halen, hadden we niet echt verwacht. Het was sowieso al een klein wondertje en dan zó foutloos rijden, dat moet maar net lukken", vertelt moeder.

Ze kreeg berichten dat Lindsay's trainingen voor deze finale minder goed verlopen maar daar maakt moeder zich helemaal geen zorgen over. "Als ze last heeft van zenuwen en haar trainingen lopen minder goed, dan ben ik blij. Dan weet ik dat ze het goed gaat doen. Ze heeft altijd een opbouw nodig, met worstelingen en spanning." Chantal gaat de finale thuis in Etten-Leur samen met haar Lindsay's oma, tante, oom en de buurvrouw bekijken. "Met z'n allen gezellig bij elkaar, met een wijntje erbij."

