Net terug van Peking danst Lindsay van Zundert over het ijs in Tilburg

Kersvers Olympisch kunstschaatser Lindsay van Zundert (17) uit Etten-Leur doet deze week mee aan de Challenge Cup en het hieraan gekoppelde Nederlands Kampioenschap Kunstrijden in Tilburg.

Dit grootste kunstrij-evenement op Nederlandse bodem vindt van donderdag 24 tot en met zondag 27 februari plaats in het IJssportcentrum in Tilburg. Mét publiek, nu dit weer is toegestaan.

Van Zundert is net terug uit Peking, waar ze meedeed aan de Olympische Winterspelen. Ze was de eerste Nederlandse kunstrijdster bij dit toernooi sinds 1976 en eindigde als achttiende.

Komende zaterdag rijdt Van Zundert mee bij de korte kür en zondag bij de vrije kür senioren vrouwen. Het zijn dezelfde onderdelen waarmee ze hoge ogen gooide bij de Spelen. Haar optredens werden toen samen beoordeeld met een totaalscore van 175,81.

De jongste deelneemster van TeamNL presteerde nog niet eerder zo goed. Bij de wereldkampioenschappen kwam ze eerder uit op 174,50.

