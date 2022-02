Een huis in jouw gemeente: zoveel geld telde je er in 2021 voor neer

Betaalde je in 2020 in Oisterwijk nog het toch al behoorlijk indrukwekkende bedrag van 407.840 euro voor het gemiddelde koophuis, vorige jaar moest je daar gemiddeld al 540.545 voor meebrengen. Een stijging van ruim 32 procent en daarmee de sterkste stijger van Brabant. Kijk op het kaartje hieronder wat er in jouw gemeente gebeurde met de huizenprijzen.

Dat de huizenprijzen flink bleven stijgen, zal niemand ontgaan zijn. En op sommige plekken in Brabant ging het wel heel hard met de stijging.

De top 3 duurste huizen:

1. Waalre

2020: 438.780 euro

2021: 563.089 euro

Een stijging van ruim 28 procent

2. Vught

2020: 482.126 euro

2021: 555.788 euro

Een stijging van ruim 15 procent

3. Oisterwijk

2020: 407.840 euro

2021: 540.545 euro

Een stijging van ruim 32 procent

Het zijn huizenprijzen waar elke starter spontaan net zo overspannen van raakt als de huizenmarkt. En niet alleen starters. Maar het kan erger. Buiten onze provincie zijn er inmiddels twee dorpen waar je voor vier muren en een dak gemiddeld meer dan een miljoen betaalt. Dat zijn dan wel hele mooie muren met een dak, in Blaricum en Bloemendaal.

In Brabant vind je de goedkoopste huizen in de gemeente Bergen op Zoom. Maar ook daar hebben we het over flinke bedragen. In 2021 tikte je daar voor een koophuis 307.371 euro af, tegenover 278.752 een jaar eerder. En gratis even voor je uitgerekend: de stijging daar is dus ruim tien procent.