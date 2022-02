Hoge raad: acht jaar cel voor chauffeur overvallers Mien Graveland

De chauffeur die in 2014 twee overvallers naar de woning van de bejaarde Mien Graveland (86) in Helmond bracht, heeft in hoger beroep terecht acht jaar cel gekregen. Dat heeft de Hoge Raad besloten. Met deze uitspraak is een einde gekomen aan een langdurig juridisch gevecht. Mien Graveland overleed kort na de overval.

In augustus 2014 werd Mien Graveland overvallen door twee mannen die zich voordeden als medewerkers van een energieleverancier. Eenmaal binnen zette de vrouw het op een gillen, omdat ze het niet vertrouwde. Ze kreeg toen harde klappen tegen het hoofd en werd met tiewraps vastgebonden aan een tafel. Uren later werd zij door haar zoon gevonden. Ze overleed later die dag in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De man die in cassatie ging, had de twee overvallers verteld dat de oude vrouw veel geld in huis bewaarde. Hij heeft de mannen naar haar huis gereden en is ook weer met hen weggereden. De overvallers hadden een geldkistje meegenomen dat hij heeft geopend. Er bleek geen groot geldbedrag in te zitten.

Volgens de advocaat van de verdachte had de man zelf geen geweld gebruikt tegen de bejaarde vrouw en zou hij dus niet zo lang de cel in hoeven. Maar ook de Hoge Raad komt tot de conclusie dat de chauffeur schuldig is aan haar dood. Daarmee wordt een advies van januari van de advocaat-generaal gevolgd.

