Net terug uit Peking, maar schaatsster Lindsay is klaar voor NK én carnaval

Lindsay tijdens de Olympische Winterspelen. (Foto: ANP)

De 17-jarige kunstschaatsster Lindsay van Zundert is nog maar nét teruggekeerd vanuit Peking, waar ze meedeed aan de Olympische Winterspelen. Maar even rustig bijkomen is er niet bij. Ze heeft zich vol op school gestort en is daarnaast hard aan het trainen voor het NK Kunstrijden in Tilburg, komend weekend. En oh ja, daarna moet er ook nog een carnavalsfeestje worden gevierd.

Lindsay uit Etten-Leur was de eerste Nederlandse kunstrijdster bij de Spelen sinds 1976 en eindigde als achttiende in Peking. Zaterdag keerde ze terug naar Nederland. Behoorlijk moe was ze, na alle indrukken die ze opdeed tijdens haar olympisch avontuur. En dan was er nog de terugreis vanuit Peking, die maar liefst vijfentwintig uur duurde.

"Ik was behoorlijk total loss."

"Met de directe vlucht ben je zo'n negen uur onderweg, maar wij hadden eerst een tussenvlucht naar Korea", vertelt ze. "Vanuit daar vlogen we naar Parijs en toen naar Amsterdam. Dat was een flinke zit ja, ik was behoorlijk total loss". Ondanks de jetlag zat ze maandagochtend alweer in de klas met haar neus tussen de boeken. "Het is pittig, maar goed, ik moet het ermee doen en ik ga er gewoon voor", aldus een nuchtere Lindsay.

"Het is niet zo dat nu de Olympische Spelen zijn geweest, dat het klaar is."