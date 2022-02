Dit gebeurt er op carnavalszondag: wakker worden en doorgaan

9.50

Half februari kreeg carnavalsstichting Kafland groen licht van de gemeente Den Bosch om de optocht door te laten gaan. Sinds die dag was het alle hens aan dek voor de wagenbouwers om de wagens af te bouwen. Er is hard gewerkt want vanaf 12.30 trekken er 9 wagen en een prinsenwagen door de Vinkelse straten.