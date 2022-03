112-nieuws: autobrand op de A16 • zwaargewonde man in huis in Eindhoven

22.56

Een man is donderdagavond ernstig gewond geraakt bij een conflict in een huis aan de Bergeraclaan in Eindhoven. Dat meldt de politie. Twee verdachten zijn opgepakt. Het slachtoffer zou een ernstige snijwond hebben in zijn gezicht. De man was wel aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis gebracht.

