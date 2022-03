112-nieuws: onderzoek naar louche puppyhandel • automobilist erg hardleers

09.50

De man die donderdagavond bij een ruzie in een huis in Eindhoven een snijwond in zijn gezicht opliep, is een man van 37 jaar uit Eindhoven. Dat laat de politie vrijdagochtend weten. De aangehouden verdachten in de zaak zijn een man van 27 en een vrouw van 32 jaar. Ze hebben allebei geen vaste woon- of verblijfplaats. Er is nog altijd veel onduidelijk over wat er nu precies is gebeurd in het huis aan de Bergeraclaan. De politie vraagt mensen die meer weten dit te melden.

