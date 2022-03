Tientallen Oekraïners opgevangen in appartementen in Eindhoven

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Hier worden de Oekraïners opgevangen

In Eindhoven zijn tientallen Oekraïners opgevangen in appartementen. In de buurt zijn spullen ingezameld zodat de mensen daar kunnen verblijven. In heel Eindhoven komt op korte termijn plek voor 250 Oekraïners.

Fieke Nobel & Noël van Hooft Geschreven door

Het complex van woningcorporatie Trudo zou eigenlijk gerenoveerd gaan worden om er daarna studenten in te huisvesten, legt Yasin Torunoglu, de Eindhovense wethouder voor wonen uit. "Nood breekt wet, want er zijn nu mensen die snel hulp nodig hebben." De wethouder is onder de indruk de snelheid waarmee dit tijdelijke onderdak is geregeld. "Dit is supersnel gegaan. Ik heb net een van de medewerkers van Trudo gesproken. Het enige wat ze hebben gedaan is briefjes door de brievenbussen gedaan." Buurtbewoners die het briefje met de oproep om spullen te brengen kregen, gaven daar gehoor aan.

"In de afgelopen negen jaar heb ik niet zoveel liefde ervaren als de afgelopen dagen."

Beneden in het complex komen deze zaterdagmiddag buurtbewoners spullen brengen en komen ook Oekraïners aan bij hun tijdelijke onderdak. De eerste veertig vluchtelingen zullen daar een dak boven hun hoofd hebben om tot rust te komen. De gemeente Eindhoven heeft een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen. Daar bellen Eindhovenaren naartoe die bijvoorbeeld een plek over hebben in hun huis voor vluchtelingen. Anderen bellen omdat ze juist een plek zoeken voor Oekraïners die naar Nederland gekomen zijn. Ook zijn er Oekraïners die bellen omdat ze willen werken en een BSN-nummer nodig hebben.

"Tien dagen terug vierden deze mensen verjaardagen en bruiloften. Ze maakten toekomstplannen."

De wethouder is geraakt door de Eindhovenaren die opstaan en zich voor de Oekraïners in nood willen inzetten. "In de afgelopen negen jaar heb ik niet zoveel liefde ervaren als de afgelopen dagen. Mensen staan op omdat ze zich machteloos voelen en omdat ze zich het lot van de Oekraïners aantrekken." Dat komt volgens Torunoglu omdat we ons goed kunnen verplaatsen in hen. "Tien dagen terug vierden deze mensen verjaardagen en bruiloften. Ze maakten toekomstplannen. Nu is het oorlog."