555-nieuws: actiedag slachtoffers Oekraïne begint met 21,4 miljoen euro

Inzamelingsactie voor Oekraïne bij transportbedrijf De Rooy (foto: Omroep Brabant).

Omroep Brabant is maandag een van de omroepen in ons land die meedoen aan een speciale actiedag voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. In dit liveblog houden we op je op de hoogte van het laatste nieuws over de acties in en buiten Brabant en de opbrengst.

9.30 Speciale Oekraïne gebakjes van Robèrt Speciaal voor Giro 555 heeft Robèrt van Beckhoven zijn favoriete gebakje The White Princess een metamorfose gegeven. Het gebakje heeft de kleuren van de Oekraïense vlag: blauw-geel gekregen. Het gebakje wordt vandaag en ook de rest van de week verkocht voor 7,50 euro. "Wat meer dan normaal", legt Robèrt uit in het programma Wakker! op, maar de totale opbrengst gaat dan ook naar Giro 555. Beeld: webshop.bijrobert.nl.

08.30 Bieden op speciale jurk Addy van den Krommenacker kan nog Aan het eind van de middag wordt bekend wie met een speciale jurk van Addy van den Krommenacker aan de haal gaat. De mode-ontwerper wil een jurk in een blauw-gele stof (de kleuren van Oekraïne) van de hand doen. De opbrengst komt ten goede aan Giro555 en er is al 10.000 euro geboden. In de jurk is ook een prominente rol weggelegd voor de zonnebloem, het nationale symbool van het land. Bieden kan nog tot en met zes uur maandagavond. LEES OOK: Nu al 10.000 euro geboden voor 'Oekraïne-jurk' Addy van den Krommenacker Wachten op privacy instellingen...

08.00 Mattie en Wietze herenigd Mattie Valk en Wietze de Jager zijn speciaal voor Radio 555 herenigd als presentatieduo. De twee gingen in 2017 met ruzie uit elkaar. Nu maken ze tot 10.00 uur radio voor Giro 555. Wietze vergeleek de hereniging met het zien van een ex. “Ergens voel je liefde en vertrouwen, maar aan de andere kant denk je ook: wat ben je ook een bokkenlul.”

06.30 Ruim 21 miljoen euro gedoneerd Op Giro555 is in de afgelopen dagen 21,4 miljoen euro gedoneerd voor hulp aan Oekraïne. Dat is 5 miljoen euro meer dan de tussenstand van zaterdag. Het gironummer werd een week geleden namens elf samenwerkende hulporganisaties geopend voor hulp aan Oekraïne na de inval, ruim een week geleden, van Rusland.