555-nieuws: Brabant bakt, zamelt in, veilt en knutselt voor Oekraïne

Franky van Hintum en Coen van Oosten gaan friet bakken voor vluchtelingen aan de Oekraïense grens (foto: raymond Merckx).

Omroep Brabant is maandag een van de omroepen in ons land die meedoen aan een speciale actiedag voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. In dit liveblog houden we op je op de hoogte van het laatste nieuws over de acties in en buiten Brabant en de opbrengst.

Liveblog

13.35 Studenten zoeken tijdelijke opslag voor spullen voor hun geboorteland Zo'n twintig studenten uit de Oekraïne die in Tilburg op de universiteit zitten, hebben spullen ingezameld voor mensen in hun geboorteland. In Tilburg staan nu zo'n zestien pallets te wachten tot ze donderdag naar de Oekraïne gebracht kunnen worden. Klein puntje: de studenten zoeken nog een plek waar ze de spullen tot die tijd kunnen opslaan. Foto: Tilburg University.

13.30 Kroeg in Breda doneert dagomzet aan Giro 555 Foto: René van hoof

13.15 Kijk hier de extra uitzending van Brabant Nieuws terug Om 13.00 uur was er een exra uitzending van Brabant Nieuws. Een uitzending helemaal in het teken van de actiedag voor Oekraïne. Kijk Brabant Nieuws hier terug: Wachten op privacy instellingen...

13.00 Bieden op dit schilderij: 'Het is zo niet-2022 dat zo'n oorlog wordt gevoerd' Kunstenares Jolanda van de Ven uit Aarle-Rixtel wil ook haar steentje bijdragen voor de Oekraïne. Ze heeft een schilderij beschikbaar gesteld. Bieden kon vanaf 300 euro, maar inmiddels staat de teller al op 2500 euro. "Het is zo niet-2022 dat zo'n oorlog wordt gevoerd", legt Jolanda uit. "Daarom wilde ik in actie komen." Wachten op privacy instellingen...

12.45 In eerste uren al ruim 8 miljoen euro opgehaald voor Giro 555 Na bijna zeven uur landelijke actrie is er ruim 8 miljoen euro opgehaald voor Giro 555. de teller staat daarmee in totaal op 29,5 miljoen euro. Bij de start van de actiedag vanochtend om zes uur was er namelijk al 21,4 miljoen euro gestort.

12.00 Met frietkar naar de Oekraïense grens Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt: Brabantse frietbakkers die naar de grens van Polen met de Oekraïne gaan. Om daar friet te bakken voor vluchtelingen en hulpverleners. Franky van Hintum uit Helmond en Coen van Oosten uit Waspik willen op deze manier hun steentje bijdragen. Donderdag vertrekken ze. Waarom? Ze leggen het uit aan onze verslaggever: Wachten op privacy instellingen...

11.50 Knuffels voor Oekraïne Tienduizenden kinderen in de Oekraïne hebben hun huis halsoverkop moeten verlaten op zoek naar een veilige plek. Vaak hebben ze alles achter moeten laten, zelfs hun dierbare knuffel. Heb jij een knuffel die een kind in deze situatie troost kan bieden? Lever de knuffel dan in bij De Schans in Den Bosch. Wachten op privacy instellingen...

11.40 Veiling speciale pop Anita uit Berlicum heeft een pop in de kleuren van de Oekraïne, blauw-geel, gehaakt en veilt deze. Natuurlijk gaat de opbrengst naar de actie 555. Wachten op privacy instellingen...

11.30 Snollebollekes-veiling voor Giro 555 Altijd al eens backstage willen gaan bij Snollebollekes? Grijp dan nu je kans. Speciaal voor Giro 555 organiseert Snollebollekes namelijk een veiling. Voor de hoogste bieder liggen er wel heel speciale VIP-tickets klaar voor het concert in Gelredome. De veiling loopt tot middernacht.

11.25 Frans Bauer steunt actie voor Oekraïne Wachten op privacy instellingen...

10.55 Cupcakes en beschilderde stenen van Julien (9), Lina (7) en Mick (8) Julien (9), zijn zusje Lina (7) en overbuurjongen Mick (8) hebben gisteren cupcakes gebakken en stenen beschilderd en verkocht. In totaal hebben de drie kids uit Breda hiermee zeshonderd euro opgehaald, zo vertelt de vader van Julien en Lina vanochtend trots. Het geld hebben ze inmiddels overgemaakt naar Giro 555.

10.00 De actie van Michelle, Pascalle en Marissa uit Hilvarenbeek Michelle, Pascalle en Marisse uit Hilvarenbeek zijn bezig met een inzamelingsactie om hulpgoederen naar Oekraïne te brengen. De man van Marissa gaat zondag samen met en vriend met een grote bus met aanhanger de Pools-Oekraïense grens om de hulpgoederen af te geven. "Wij hebben direct contact met een opvanglocatie in Polen waar wij de goederen heen gaan brengen", vertelt Marissa in programma Wakker! op Omroep Brabant radio. "Medicijnen, babyvoeding, maar ook bijvoorbeeld honden- en kattenvoer. Eigenlijk alles hebben de mensen die gevlucht zijn nodig", legt ze uit. "Ze zijn vertrokken met een rugzakje. Ze hebben echt niks." Spullen kunnen worden afgegeven bij het verzamelpunt in Hilvarenbeek. Alles over de actie is te vinden op de facebookpagina Heel Tilburg Helpt Oekraïne. Daar staat ook de lijst met de spullen die Marissa, Michelle en Pascalle willen verzamelen.

09.30 Speciale Oekraïne gebakjes van Robèrt Speciaal voor Giro 555 heeft Robèrt van Beckhoven zijn favoriete gebakje The White Princess een metamorfose gegeven. Het gebakje heeft de kleuren van de Oekraïense vlag: blauw-geel gekregen. Beeld: webshop.bijrobert.nl. Het gebakje wordt vandaag en ook de rest van de week verkocht voor 7,50 euro. "Wat meer dan normaal", legt Robèrt uit in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio, maar de totale opbrengst gaat dan ook naar Giro 555. Aan onze verslaggever Eva legt Robèrt uit wat er allemaal in zijn favoriete gebakje zit: Wachten op privacy instellingen...

09.00 Alles draait vandaag om Giro555 Samen maken we het verschil! Wachten op privacy instellingen...

08.30 Bieden op speciale jurk Addy van den Krommenacker kan nog Aan het eind van de middag wordt bekend wie met een speciale jurk van Addy van den Krommenacker aan de haal gaat. De mode-ontwerper wil een jurk in een blauw-gele stof (de kleuren van Oekraïne) van de hand doen. De opbrengst komt ten goede aan Giro 555 en er is al 10.000 euro geboden. In de jurk is ook een prominente rol weggelegd voor de zonnebloem, het nationale symbool van het land. Bieden kan nog tot en met zes uur maandagavond. LEES OOK: Nu al 10.000 euro geboden voor 'Oekraïne-jurk' Addy van den Krommenacker Wachten op privacy instellingen...

08.00 Mattie en Wietze herenigd Mattie Valk en Wietze de Jager zijn speciaal voor Radio 555 herenigd als presentatieduo. De twee gingen in 2017 met ruzie uit elkaar. Nu maken ze tot 10.00 uur radio voor Giro 555. Wietze vergeleek de hereniging met het zien van een ex. “Ergens voel je liefde en vertrouwen, maar aan de andere kant denk je ook: wat ben je ook een bokkenlul.”

06.30 Ruim 21 miljoen euro gedoneerd Op Giro555 is in de afgelopen dagen 21,4 miljoen euro gedoneerd voor hulp aan Oekraïne. Dat is 5 miljoen euro meer dan de tussenstand van zaterdag. Het gironummer werd een week geleden namens elf samenwerkende hulporganisaties geopend voor hulp aan Oekraïne na de inval, ruim een week geleden, van Rusland.