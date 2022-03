Zo komen hulpgoederen op de juiste plek in Polen: 'Heel Brabant bedankt!'

Bakken vol met spullen worden er ingezameld om de Oekraïense vluchtelingen te helpen. En vrachtwagens vol met hulpgoederen vertrekken naar het oosten om al die spullen ook goed terecht te laten komen. Bijvoorbeeld in het Poolse dorp Nowa Swieta waar alles in een buurthuis wordt opgeslagen om alle hulpmiddelen zo goed mogelijk te kunnen verdelen. Terence Schuurmans uit Schijndel komt er tientallen bedden brengen.

Maar vooral bedden dus. "Ik zit in de bedden. En als je dan weer dat die mensen huis en haard verlaten hebben, misschien op een veldbedje moeten liggen. Ik wilde zorgen dat ze in ieder geval een goede plek hebben om te slapen."

En dus bracht hij de bedden zelf naar Polen, naar dit depot van waar uit de spullen verder verdeeld worden. "Om nou naar de grens te rijden met al die spullen. Mensen komen daar aan met een kind aan de hand, het heeft geen zin om daar dan matrassen naartoe te brengen."

In het buurthuis in Nowa Swieta liggen ook nog spullen uit Helvoirt die eerder al zijn gebracht. Een beetje nog, want het meeste is al uitgedeeld, vertelt Andrzej Senska. Hij is vrijwilliger en weet ook al waar de bedden en matrassen van Terence geschikt voor zijn. "Op 30 kilometer hiervandaan worden straks kinderen opgevangen uit Oekraïne die zonder hun ouders de grens over zijn gekomen. Daar gaan de bedden naartoe. Je bent dan als kind toch zo blij dat je een bed hebt."