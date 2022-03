'Het is goed voor Willem II om stapje terug te doen', menen Willy en René

Zian Flemming bezorgde Fortuna Sittard een 1-0 zege op Willem II (foto: ANP 2022/Marcel van Hoorn).

Willy van de Kerkhof vreest het ergste voor Willem II. De geplaagde ploeg van interimcoach Denny Landzaat verloor zondag de degradatiekraker tegen concurrent Fortuna Sittard en is daardoor in de degradatiezone terechtgekomen. Volgens broer René zou degraderen misschien niet eens zo slecht zijn voor de Tilburgse voetbalclub.

Willy wees maandagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant op het zware programma dat Willem II nog voor de boeg heeft. "Ik hoop dat Willem II het gaat redden, maar ik zie het zeer somber in", benadrukte de ex-international.

"Willem II ontbeert kwaliteit."

Wat er moet gebeuren in Tilburg? "De ploeg moet punten pakken, dát moet er gebeuren!", vertelde broer - en eveneens ex-international - René. "Maar ik zie Willem II het niet redden. Hopen doen we natuurlijk wel, maar ik zie het niet meer zitten. Willem II ontbeert kwaliteit om in de Eredivisie te voetballen." Hij denkt dat het voor de Tilburgse club goed zou zijn om even een stapje terug te doen. "Dan kun je volgend seizoen weer met frisse moed in de Keuken Kampioen Divisie beginnen, daar kampioen worden en dan weer terugkeren op het hoogste niveau. Want zoals het nu gaat, is het een hopeloze zaak."

"Ik denk dat er op dit moment niemand instapt bij Willem II."

Grote vraag is wie bij Willem II de ontslagen Fred Grim gaat opvolgen. Zondag had assistent Denny Landzaat de leiding over de eerste selectie, maar dat leidde zondag tegen Fortuna niet tot de gewenste ommekeer of nieuw elan. "Ik denk dat er op dit moment niemand instapt bij Willem II", vertelde Willy op de radio. "Als je daar als coach instapt en je degradeert, dan heb je dat toch op je cv staan. Dat wil een trainer niet. Ik denk dat het dus niet zo gemakkelijk zal zijn om een trainer te halen die meteen hierin wil stappen. Willem II zit in de hoek waar de klappen vallen, de club krijgt het echt heel moeilijk."

"Complimenten aan Joël Drommel."

Waar Willem II in serieuze degradatienood verkeert, en RKC Waalwijk ook moet blijven oppassen, heeft PSV de blik naar boven gericht. Koploper Ajax ontsnapte afgelopen weekend opnieuw ternauwernood aan puntenverlies, do or in blessuretijd te scoren tegen SC Cambuur, maar de Amsterdamse ploeg lijkt kwetsbaar. PSV lijkt daarentegen op dreef. De ploeg van coach Roger Schmidt klopte zondag FC Utrecht met 1-0. "PSV voetbalt ook niet goed maar pakt wel punten", zag René. "Er is weer vechtlust in de ploeg, ook zondag weer. Ik moet trouwens complimenten geven aan Joël Drommel. Hij is niet mijn favoriet, maar hij pakte voor het eerst punten voor PSV. Dat is heerlijk voor hem. Daar sta je voor, om punten voor je ploeg te pakken."

"Het is spannend, maar ik blijf erbij dat Ajax kampioen wordt."