Natalia vluchtte naar haar oud-collega Marius in Rosmalen en zoekt nu werk

Met drie dochters en een hondje van vier maanden ontvluchtte Natalia haar thuisland Oekraïne. Geholpen door oud-collega Marius, met wie ze nog altijd contact onderhield via Facebook, reisde ze naar Rosmalen. Daar woont ze nu in bij Marius en Annemarie.

De vraag 'hoe gaat het?' vindt Natalia moeilijk te beantwoorden. Ze voelt zich veel beter dan toen ze haar woonplaats Ivano-Frankivsk in Oekraïne moest verlaten. De keuze om weg te gaan was zwaar. Rondkijkend in haar huis, zag ze overal wel dingen die ze mee wilde nemen. "En dan heb ik het nog niet eens over de mensen die ik achter moest laten."

Ze wist precies waar ze naartoe kon om te overnachten en waar de rit de volgende dag heen zou gaan. "Alleen Marius kan een reis zo gedetailleerd voorbereiden", zegt Natalia met een glimlach.

Ook over het verblijf voor Natalia en haar kinderen heeft hij goed nagedacht, vertelt Marius. "We hebben hier een bovenverdieping met twee mooie slaapkamers waar we zelf nauwelijks komen." Natalia slaapt in de ene kamer, de kinderen in de andere. "We hebben in de kringloopwinkel nog een derde kinderbed gekocht."

Natalia en Marius werkten vijf jaar intensief samen, zij in Kiev en hij in Brussel. Een aantal keer per jaar zagen ze elkaar. In 2010 stopte de samenwerking, maar ze hielden via Facebook contact. "Ik zag foto's van haar kinderen, dezelfde kinderen die nu bij ons in huis zijn."

Na vijf lange dagen autorijden kwam Natalia aan in Rosmalen. "Zondagavond stonden we als zenuwachtige ouders te wachten op een verloren dochter", vertelt Marius over het weerzien. "Omhelzen, tranen en daarna bijpraten, bijpraten, bijpraten. Tot ze vermoeid naar bed gingen."