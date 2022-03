Zo verliep de knullige ramkraak op telefoonwinkels in Breda

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Zo verliep de knullige ramkraak op telefoonwinkels Breda

Er zijn beelden opgedoken van de dubbele ramkraak op twee telefoonwinkels in Breda maandagnacht. Te zien is hoe twee auto's de gevel rammen en vijf mannen hun slag slaan. Inmiddels zijn de mannen opgepakt en weten we dat er bij de roof vooral waardeloze showmodellen zijn buitgemaakt.

De kraak vond maandagnacht plaats. De Samsung- en Amac-zaken liggen tegenover elkaar aan de Eindstraat in Breda. Dik twee minuten

De politie liet eerder weten dat de daders waarschijnlijk nog geen veertig seconden binnen zijn geweest. Op beelden die zijn verschenen op filmpjessite Dumpert blijkt dat iets langer te zijn. Te zien is hoe een auto eerst de ruit van de Samsung-winkel ramt en de bijrijder naar binnen gaat. Later krijgt hij hulp van twee andere mannen, terwijl de auto aan de overkant de voorkant van de gevel van de Amac-winkel sloopt en twee mannen naar binnen gaan. Op de beelden, afkomstig van een bewakingscamera in de Samsung-winkel, zien we de mannen meerdere uitgestalde telefoons meenemen. Vaak hangen er nog kabels aan, als ze in de auto gegooid worden zie je de schermpjes oplichten. Als het vijftal na dik twee minuten vertrekt doen ze dat in een grijze vluchtauto, terwijl de andere auto achterblijft. Aanhouding

Enkele uren laten zijn de mannen, vijf Roemenen van 22 tot 37 jaar oud, aangehouden in Duiven, Gelderland. Volgens de eigenaar van een van de winkels zijn vooral showmodellen meegenomen. Ook namen de dieven iPads die op afstand onbruikbaar gemaakt kunnen worden mee. In de video hierboven zie je hoe de ramkraak in zijn werk ging.

Een auto ramt de ingang van de Samsung-winkel.