Jordy (22) werd doodgestoken tijdens een stapavond: dit is wat we nu weten

Foto's van Jordy zijn opgehangen bij het café waar hij stierf (foto: Bart Meesters/ SQ Vision).

Hij was zelf niet op stap op uitgaansplein De Driesprong in Rosmalen. Maar dat was wel de plek waar Jordy Gruijters zaterdagavond rond half tien stierf, doodgestoken met een vleesmes dat van een eettafeltje was afgegrist. Zijn familie is 'op van pijn en verdriet en nog in shock', laat advocate Priya Soekhai maandag weten. Dit is wat we weten over de avond van de fatale steekpartij.

Zaterdagavond ongeveer half tien, bij de De Eetbar aan de Driesprong in Rosmalen. De zus en de hoogzwangere vriendin van Jordy krijgen woorden met twee meisjes van 16 en 17 jaar. Waar de ruzie over gaat, is niet duidelijk. Maar het blijft niet bij praten. Het ging er heftig aan toe, zal advocate Priya Soekhai van de familie Gruijters een dag later vertellen. De vriendin van Jordy zou een gebroken neus hebben opgelopen. Zijn zusje wat kneuzingen. Het oudste meisje waar ze het mee aan de stok hadden, zou getraind kickbokser zijn. Het zusje van Jordy zou al langer gepest worden door de twee.

Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision.

Ergens in het tumult wordt Jordy gebeld door zijn vriendin. Waar hij hij op dat moment is, is niet bekend. Maar hij haast zich naar De Eetbar. Volgens Soekhai ziet hij daar hoe zijn vriendin op de grond wordt gegooid. En dan escaleert het volledig. Het oudste meisje, de 17-jarige, zou een vleesmes van tafel hebben gepakt en Jordy hebben neergestoken. Recht in het hart, schrijft De Telegraaf later. Niet te redden

Na de steekpartij strompelt de zwaargewonde Jordy naar Grand Café Bottles, aan de overkant van het plein ligt. Hij loopt via het terras de zaak binnen, met een volledig bebloed shirt. Achter in het café wordt alles gedaan om hem te redden. Wat cafébezoekers die in het Jeroen Bosch Ziekenhuis werken, schieten ook te hulp. Ondertussen wordt 112 gebeld. Twee ambulances zijn er snel, en een traumahelikopter volgt. Maar Jordy is niet meer te redden en sterft in het café. De twee meisjes uit Rosmalen en Den Bosch worden aangehouden. Zondagavond wordt de jongste verdachte weer vrijgelaten. Volgens de politie is na onderzoek duidelijk geworden dat zij niet heeft gestoken.

Op zondagavond wordt Jordy Gruijters herdacht, bij het café waar nog geen 24 uur eerder abrupt een einde kwam aan zijn leven. Zo'n vijftig mensen, vrienden en familie, zijn daarbij. Onder hen de vriendin van Jordy. Ook zijn moeder is er. Ze zien hoe foto's van hem worden opgehangen tegen een boom. Er branden kaarsen en er worden bloemen gelegd. Hun advocate zegt maandag: "De pijn is enorm voor ze." Het 17-jarige meisje zit nog vast. De zus en vriendin van Jordy doen maandag aangifte van mishandeling tegen het meisje. Dat zegt hun advocate tegen RTL Nieuws.

Het monument voor Jordy Gruijters (Foto: Imke van de Laar).