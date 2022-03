Man steekt moeder dood 'na stemmen in zijn hoofd', tbs met dwangverpleging

Een 44-jarige man uit Helmond die in september vorig jaar zijn moeder doodstak is de maatregel tbs met dwangverpleging opgelegd. Dat bepaalde de rechtbank in Den Bosch woensdag. De man verklaarde tijdens de zitting dat ‘stemmen in zijn hoofd' hem die opdracht gaven. De Helmonder bekende zijn daad al toen hij kort na de steekpartij het alarmnummer 112 belde.

De man heeft psychische problemen en daarom eiste de officier van justitie tbs met dwangverpleging. Daar is de rechter in meegegaan. Ook moet de verdachte zijn vader en zijn broer schadevergoedingen betalen van in totaal 37.500 euro.

Knipmes

De fatale steekpartij gebeurde op 9 september vorig jaar. De verdachte had in de nacht ervoor 'de opdracht' gekregen om zijn ouders te vermoorden. De verdachte had een knipmes in zijn zak gedaan, de fiets gepakt en was naar zijn ouders gefietst. In het huis aan het Lambertushof in Helmond stak hij zijn 68-jarige moeder Ineke meerdere keren in de hals.

Zijn vader was op dat moment niet thuis. Hij was naar een bloedprikpost en vond bij thuiskomst zijn gewonde vrouw, die korte tijd later overleed. Hun zoon werd kort daarna aangehouden. Hij had het bebloede mes nog bij zich. Op zijn T-shirt zaten bloedspetters.

Schizofrenie

Onderzoek heeft uitgewezen dat de verdachte door een psychose volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij zijn moeder neerstak. Hij heeft volgens deskundigen een ernstige en chronische psychische stoornis. De man heeft geen ziektebesef.

Hij heeft een verleden met psychische problemen. Zo was eerder al schizofrenie vastgesteld. Ook gebruikt hij drugs en was hij regelmatig betrokken bij geweldsmisdrijven.

Passende maatregel

Volgens de officier van justitie was tbs met dwangverpleging de enige passende maatregel in dit geval. Dat was ook haar eis, twee weken geleden. Ook de advocaat van de verdachte kon zich vinden in deze maatregel.

LEES OOK:

Man steekt zijn moeder dood na 'stemmen in zijn hoofd', tbs geëist

Vrouw overleden na steekpartij in Helmond, opgepakte verdachte is familie

Helmonder (43) bekent in 112-gesprek dat hij zijn moeder doodde