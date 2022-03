Er komt weer een wolk met Saharastof onze kant op

Er komt weer een wolk Saharastof onze kant op, maar of hij Brabant bereikt is niet zeker. De wolk hangt nu boven Spanje en kruipt dichterbij. Maar een wind uit het noorden kan nog roet in het eten gooien, zegt Raymond Klaassen, meteoroloog bij Weerplaza.

De wolk boven Spanje kruipt langzaam maar zeker richting Brabant. "Maar wij krijgen met noordelijke wind te maken", zegt Klaassen. Het is de vraag hoe hard die noordelijke wind gaat waaien. "De wolk zal halvewege volgende week in de buurt de Nederlands-Belgische grens komen. Maar omdat het nog zo ver vooruit is, is dat moeilijk om nu al te voorspellen."

Minder last

Als de wolk wel komt, zullen we er niet zoveel last van krijgen als een week geleden. "De kans op neerslag is erg klein dus het is de vraag of het naar beneden komt." Ook zal de zon er niet door in de weg gezeten worden, verwacht Klaassen: "Hij is minder dicht dan de wolk die we de vorige keer hadden. Het kan zijn dat hij nauwelijks te zien is."

Misschien zorgt de wolk wel voor mooiere zonsopkomsten en zonsondergangen.

En daar kunnen we geen genoeg van krijgen: